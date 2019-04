Giochi 2026: Salvini salta cena di gala

MILANO, 5 APR - Il vicepremier, Matteo Salvini, non parteciperà questa sera alla cena di gala in programma in onore della visita della commissione di valutazione del Coni che esamina la candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. "Ho la cena di gala per il compleanno di mio figlio", ha sorriso il ministro dell'Interno, a margine del seminario con i commissari del Cio. "Queste sarebbero le prime Olimpiadi diffuse su tutto il territorio, non di una sola città ma di un'intero Paese, quindi sono ben contento", ha aggiunto Salvini e, a proposito della logistica per i trasporti fra Milano e gli altri siti della candidatura, ha detto: "le Olimpiadi sono nel 2026, va bene essere riflessivi sui cantieri, però abbiamo sette anni, se ne fanno tante di cose...".