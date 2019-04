Giochi:Salvini, garanzia ordine pubblico

MILANO, 5 APR - "Ci sono i soldi del governo per i Giochi? Assolutamente, c'è la garanzia di coprire tutte le spese per l'ordine pubblico, dipende da me direttamente". Così il vicepremier Matteo Salvini, che arrivando al seminario con la commissione del Cio ha indossato un giaccone della candidatura Milano-Cortina. Ci sono anche i soldi per le infrastrutture? "Spero che ci siano per tutto quello che è necessario - ha detto - non fatemi togliere gli oneri al sottosegretario Giorgetti, io vengo a onorare il lavoro fatto da altri".