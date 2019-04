Rugby: Zebre,occasione 1/a vittoria 2019

PARMA, 5 APR - Le Zebre sono pronte per ritornare in campo nel Guinness PRO14 nella penultima gara interna della stagione 2018-19 contro il Connacht. Avversaria del terzultimo turno del torneo celtico è ancora una formazione irlandese dello stesso girone dei bianconeri: dopo il Munster sfidato a Limerick sarà la formazione nero-verde di base a Galway a sfidare la franchigia federale domani alle 18.30. Biagi e compagni ospiteranno per la 20/a volta il Connacht, squadra più affrontata in gara ufficiale nella storia celtica delle Zebre, sconfitta due volte nella scorsa stagione ma capace di superare il XV del Nord-Ovest nella gara d'andata sotto il temporale della costa atlantica irlandese. Diverse le aspettative delle due squadre verso la sfida: i bianconeri sono alla ricerca della prima vittoria del 2019, dopo 8 sconfitte consecutive nel Pro14 e hanno come obiettivo quello di centrare il sesto successo interno della stagione. Gli irlandesi invece sono in piena corsa per guadagnare un posto nei playoff del torneo celtico.