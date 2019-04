Milan: Gattuso, con Juve per ripartire

CARNAGO (VARESE), 05 APR - La gara contro la Juventus ''arriva a pennello'' ed è un'occasione ''per ripartire''. E' la certezza dell'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, che spera di trovare la svolta della stagione dopo due sconfitte e un pareggio. ''Dopo il derby - aggiunge Gattuso, alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium - stiamo facendo fatica, non riusciamo a vincere e dobbiamo capire perché. Ci siamo un po' smarriti ma questa partita viene a pennello. Abbiamo una grande occasione: fare una grande prestazione e ottenere un risultato positivo può darci qualcosa in più a livello mentale, di testa. La Champions resta l'obiettivo, siamo quarti a 8 gare dalla fine del campionato dopo 6 anni''.