Gattuso, nessun problema con Leonardo

CARNAGO (VARESE), 5 APR - "Sento tante voci, questa è l'ultima volta che parlo di Leonardo e Maldini. Al Milan si lavora solo per un obiettivo, si parla e ci si confronta, come fanno tutti i dirigenti. Io contro Leonardo non ho proprio nulla. Vi posso assicurare che a livello professionale sto benissimo qui". Lo dice Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara contro la Juventus, sui presunti screzi con la dirigenza: "Ho letto che Leonardo mi avrebbe imposto di giocare con due punte, sono tutte chiacchiere da bar".