Giochi 2026: Malagò, 80% gente a favore

MILANO, 5 APR - "Siamo supportati dalla maggioranza della popolazione, come dimostra ogni sondaggio. Le indagini, hanno dimostrato che c'è una percentuale apparente dell'80% dei cittadini" a favore delle Olimpiadi invernali. Lo ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante e a margine del seminario di confronto con la commissione di valutazione del Cio che esamina la candidatura di Milano-Cortina. "E' un dato clamorosamente importante, che credo incida molto sulle valutazioni della commissione - ha aggiunto Malagò, che accompagna i commissari del Cio nei siti della candidatura -. Al di là dei numeri, ciò che conta è che in tre giorni e mezzo ho fatto 1.200 chilometri e se c'è una forza importante o marginale contro il progetto si sarebbe avvertito. Invece, dovunque siamo andati, è stata una festa, a ogni livello. A meno che non si viva in regimi che non sono certo l'Italia, questa cosa non si costruisce. E' il più grande termometro della volontà degli italiani e di queste terre di ospitare i Giochi".