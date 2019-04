Alklegri,scudetto arriva per meriti Juve

TORINO, 5 APR - La Juve vince l'ottavo scudetto di fila "più per meriti suoi che per demeriti altrui. Dietro c'è un lavoro quotidiano, una forma mentale impressionante, altrimenti non si riuscirebbe a vincere". Così Allegri, con i bianconeri ormai a un passo dalla certezza aritmetica dell'ennesimo tricolore. "Bisogna fare i complimenti al Napoli - aggiunge il tecnico della Juve - sta viaggiando a una media che sarebbe da scudetto in un campionato normale, ma ancora di più si deve farli alla Juventus che sta andando oltre".