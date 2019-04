Golf, ANA Inspiration, in testa McDonald

ROMA, 05 APR - Avvio da sogno per Ally McDonald nell'ANA Inspiration, primo (di cinque) Major 2019 del golf femminile. A Rancho Mirage, California, la 26enne del Mississippi ha chiuso il primo round davanti a tutte, in 68 (-4) colpi, uno di vantaggio sulla connazionale Lexi Thompson, la svedese Linnea Strom e le sudcoreane Jin Young Ko e Hyo Joo Kim, tutte seconde con 69 (-3). Buona partenza anche per Lydia Ko e Jessica Korda (tra le favorite della vigilia) seste (70, -2) insieme a altre 8 giocatrici. Non brilla, invece, Sung Hyun Park. La 25enne di Seoul, regina mondiale, è 16ma (71, -1) a tre lunghezze dalla leader. In ritardo la svedese e campionessa in carica Pernilla Lindberg, 42ma (73, +1). Stesso score per Inbee Park e Nasa Hataoka, la stella giapponese reduce dal successo nel Kia Classic. Mentre Moriya Jutanugarn, Michelle Wie (al rientro dopo l'infortunio alla mano), Nelly Korda e Georgia Hall, tra le star del torneo, sono 56me (74, +2).