Giochi 2026, Zaia 'squadra è compatta'

MILANO, 5 APR - "A questo punto l'importante è che la squadra italiana sia compatta e oggi lo abbiamo dimostrato. Qui nessuno vuole bruciare gli statuti o le bandiere del Cio. Cinque milioni di veneti vogliono i Giochi e nessuno si sogna di fare un referendum. C'è poi la garanzia di una macchina in moto per i Mondiali di sci a Cortina del 2021". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sullo stato della candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2016, rispetto a quello della candidata concorrente, Stoccolma. "L'impatto economico dei Giochi sarà importante - ha aggiunto Zaia in una pausa del seminario di confronto con la commissione di valutazione del Cio -. Abbiamo i dossier della Sapienza, di Ca' Foscari e della Bocconi. Gli studi ci parlano di qualche miliardata di euro, ma poi va considerato anche l'impatto indiretto".