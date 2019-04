Golf: al Texas Open in testa Si Woo Kim

ROMA, 05 APR - Al Valero Texas Open (PGA Tour), nell'antipasto Masters (11-14 aprile), grazie a una partenza super sottolineata da un parziale di 66 (-6) colpi, Si Woo Kim dopo il primo giro è da solo in vetta alla classifica. A San Antonio avvio show per il sudcoreano, inseguito da un poker d'inseguitori composto dal messicano Ancer, dal venezuelano Vegas e dagli americani Poston e Stuard, tutti secondi con 67 (-5). Mentre Fowler e Spieth sono 6/i (68, -4) al fianco di un gruppone composto da altri 9 player. Sorride anche Kuchar, che la scorsa settimana ha conquistato l'argento nel WGC-Dell (vinto da Kevin Kisner, con Francesco Molinari terzo), è 17mo (69, -3). Mentre Landry, campione in carica, è solo 52mo (71, -1) al fianco, tra gli altri, di Els, Rodrìguez, Hoffman e List. Nel torneo del massimo circuito americano steccano Tony Finau, Martin Kaymer e Joaquin Niemann, 74mi (72, par). Ma la delusione più grande, in Texas, è il danese Bjerregaard, 131mo.