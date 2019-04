Giochi 2026, Malagò 'Italia molto unita'

MILANO, 5 APR - "Non esagero se dico che c'è un'unità senza precedenti nella storia della nostra nazione". Così il presidente del Coni Malagò, sottolineando gli aspetti chiave della candidatura Milano-Cortina ai Giochi invernali 2026, nel seminario con la commissione di valutazione del Cio. "Lombardia e Veneto sono le due regioni più produttive, ma abbiamo il sostegno di tutto il Paese - ha aggiunto Malagò. Il presidente della Repubblica Mattarella, poche settimane fa ha detto: 'Le olimpiadi hanno grande importanza, non solo per le due città ma per l'Italia, assicurerò tutto il supporto possibile'. Il capo dello Stato per costituzione rappresenta l'intera nazione, ed è schierato con noi anche il Governo: il premier Conte e il sottosegretario Giorgetti hanno firmato tutte le garanzie fin qui richieste. Ci siamo posti una regola: poche parole tante azioni -ha concluso Malagò. La nostra è una candidatura coraggiosa, caratterizzata da un progetto a costi bassi ma di grande qualità, nel solco dell'Agenda 2020 del Cio".