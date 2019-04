Nba, Bucks vince classifica a est

ROMA, 5 APR - Finale di stagione amaro per i Lakers, letteralmente umiliati nel turno di questa notte in Nba dagli scatenati Warriors. La formazione di Lebron James priva del suo fuoriclasse è affondata per 108-90 di fronte alla spavalda prova dei campioni in carica, decisi a mettere le mani sul primo posto a ovest, dove ancora ci sono i Nuggets con velleità da primato. Nella seconda sfida di questa notte i Bucks hanno vinto in trasferta contro Philadelphia per 128-122 e portato a casa definitivamente la prima piazza a est. Mattatore della gara è stato il greco Giannis Antetokounmpo che ha firmato ben 45 punti e 13 rimbalzi. Nel Philadelphia grande prestazione di Joe Embiid andato in tripla doppia, con 34 punti, 13 rimbalzi e 13 assist. Nella terza e ultima gara della notte vittoria facile dei Kings sui Cavs per 117-104. Per gli ultimi 3 posti nei playoff giochi ancora aperti nella Eastern Conference fra Pistons, Nets, Orlando, Miami e Hornets.