Basket: Milano ko, eliminata da Eurolega

MILANO, 04 APR - L'Ax Milano dilapida 13 punti di vantaggio (48-61 al 24'), è battuta dall'Efes (101-95) e viene quindi eliminata dall'Eurolega. L'Olimpia non sfrutta l'assist del Cska - che infila il Baskonia -, la vittoria a Istanbul era necessaria per il sorpasso. Milano chiude l'Eurolega con il record di 14-16 e fallisce l'assalto ai playoff tra mille rimpianti: le sarebbe bastata una vittoria nelle ultime 4 per entrare nelle prime 8 ed invece sono arrivate solo sconfitte.