Tennis: Tc Parioli conferma vertici

ROMA, 4 APR - Si sono svolte, al Tennis club Parioli di Roma, le elezioni del Consiglio direttivo. Paolo Cerasi è stato confermato presidente per il secondo mandato consecutivo. Tra i consiglieri sono stati confermati Paolo Agnesi, Emanuela Andreoli, Ernesto Apuzzo, Roberto De Lieto Vollaro, Alessandro Ligi e Fabrizio Lucherini. In Consiglio sono entrati per la prima volta Andrea Garelli, Luca Ginanni Corradini e Andrea Valentini. Confermati anche i revisori dei conti: Andrea Carosi, Pierluigi Pace ed Andrea Rocchi.