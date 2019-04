Tennis: Internazionali d'Italia, torna Serena Williams

ROMA, 4 APR - Dopo tre anni di assenza, Serena Williams torna agli Internazionali di Roma in programma dall'11 al 19 maggio. E con lei tutte le prime 43 tenniste che figurano ai primi 43 posti della classifica mondiale. En plein di campioni dunque per il prestigioso torneo della capitale, che anche nel settore maschile ha fatto il pieno di iscrizioni con tutti i più grandi giocatori in attività. Particolarmente significativo il ritorno di Serena Williams, a lungo regina del tennis mondiale, fuoriclasse senza tempo e considerata fra le più grandi di sempre se non la più grande. A Roma ha già vinto nel lontanissimo 2002 e poi ancora nel 2013, 2014 e 2016. Sarà al Foro Italico anche la giapponese Naomi Osaka, attuale numero uno del mondo, e vincitrice degli ultimi due Slam. Fra le rivali più agguerrite sicuramente l'ucraina Elina Svitolina, numero 7 Wta, a segno nelle ultime due edizioni, o la rumena Simona Halep, numero due del ranking e campionessa del Roland Garros in carica, finalista nelle ultime due edizioni. Occhio anche alla ceca Petra Kvitova, numero 3 Wta, e alla statunitense Sloane Stephens, numero 8 del mondo, lo scorso anno finalista sulla terra parigina. In attesa delle qualificazioni e dell'assegnazione delle wild card, presente di diritto nel main draw l'azzurra Camila Giorgi, numero 29 del ranking.