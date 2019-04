Golf, anche Alex Del Piero in campo

ROMA, 04 APR - I campioni del calcio Alessandro Del Piero, Daniele Massaro e Beppe Dossena, saranno tra i protagonisti della ProAm golf. Sul percorso dell'Adriatic GC Cervia (6-7 aprile), a contendersi un montepremi di 25.000 euro, anche Nino Bertasio e Matteo Manassero, olimpionici di Rio 2016. E ancora altri golfisti azzurri come Lorenzo Gagli e Guido Milgiozzi. Sul green ci saranno anche tanti personaggi del mondo dello sport come l'ex pilota di Formula 1 Pierluigi Martini e altri ex calciatori. Da Alessio Tacchinardi a Massimo Bonini, passando per Marco Simone e Mirko Vucinic. Con Del Piero che con la sua azienda di occhiali (Airdp) sarà uno dei main-sponsor del torneo. La gara si giocherà con formula pro-am. Ogni squadra sarà composta da un professionista e tre dilettanti. Con Milano Marittima e Cervia a far da cornice a un evento all'insegna dello spettacolo. Al Papeete Beach, partner ufficiale della rassegna, nella giornata di sabato si svolgerà anche un contest sulla spiaggia.