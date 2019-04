F1: test Bahrain, Schumi jr 6/o su Alfa

ROMA, 3 APR - George Russell su Mercedes W10 ha timbrato il miglior tempo nel secondo giorno di test della Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Il giovane pilota britannico ha chiuso in 1:29:029, precedendo Sergio Perez (Racing Point) che ha girato in 1:29:095. Sebastian Vettel su Ferrari è rimasto al comando fino a metà pomeriggio, poi è scivolato in terza posizione (1:29:319), mentre Mick Schumacher, oggi al volante dell'Alfa Romeo, è sesto con il tempo di 1:29:998.