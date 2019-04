Gasperini, schiero la migliore Atalanta

BERGAMO, 3 APR - "Sinisa Mihajlovic è stato molto bravo a dare un'identità precisa a un Bologna preso in corsa: riesce sempre a schierare una formazione equilibrata eppure molto offensiva". Alla vigilia dell'incrocio tra Europa e salvezza, Gian Piero Gasperini si sofferma sull'avversario di turno della sua Atalanta". Sulla sua formazione, Gasperini taglia corto a dispetto dei cinque diffidati Freuler, Gomez, Ilicic, Masiello e Zapata: "La mia intenzione è schierare sempre la squadra migliore, non penso già all'Inter - chiude -. Il test più importante è la partita, per il resto negli allenamenti cerco di capire chi sta meglio e chi può darmi di più. Non faccio le scelte misurando il minutaggio col bilancino. Toloi? Spero che oggi possa fare un allenamento regolare e che sia recuperabile per domenica".