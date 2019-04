Nba: Westbrook ripete record Chamberlain

ROMA, 3 APR - Notte da primato in Nba. L'asso di Oklahoma City, Russell Westbrook, è riuscito a eguagliare una prestazione finora riuscita solo a una leggenda come Wilt Chamberlain, mettendo a referto una tripla doppia nel match contro i Los Angeles Lakers: 20 punti, 20 rimbalzi e 21 assist. Chamberlain, nel 1968, aveva fatto ancora meglio (22 punti, 25 rimbalzi e 21) ma l'exploit del play è bastato ai Thunder per battere i gialloviola 119-103. I San Antonio Spurs hanno sconfitto 117-111 grazie anche ai sei punti realizzati in 25' da Marco Belinelli. I Warriors hanno battuto i più diretti inseguitori nella Western Conference, i Denver Nuggets, per 116-102. Il risultato, che garantisce a Golden State il primo posto a meno di clamorose sorprese, evidenzia anche il loro dominio e la giustificata aspirazione a portare a casa di nuovo l'anello. (ANSA).