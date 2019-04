Golf: Molinari, al Masters per stupire

ROMA, 03 APR - "Con la vittoria all'Open Championship di Carnoustie ho coronato uno dei miei sogni della carriera sportiva. Ma adesso voglio continuare a migliorare ancora, a partire dal Masters". Francesco Molinari alla BBC racconta così le emozioni legate a un 2018 stellare che l'ha visto vincere in tutto il mondo. "Un altro desiderio - ha spiegato l'azzurro - era quello di essere uno dei migliori giocatori alla Ryder Cup di Parigi e aiutare l'Europa a vincere il trofeo. Sono davvero felice per aver realizzato questi sogni. Ma ho ancora degli obiettivi da raggiungere: tra questi quelli di vincere ancora". "Quest'inverno - ha continuato Molinari - ho lavorato duramente come mai avevo fatto prima. Senza fermarmi e soprattutto senza accontentarmi". E adesso il torinese si prepara ad affrontare il grande appuntamento col Masters Tournament (11-14 aprile in Georgia, Stati Uniti), primo major 2019. "E' una grande sfida - ammette il 're' della Ryder Cup - spero di riuscire ad ottenere un grande risultato".