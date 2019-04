'Curva reagito così anche con un altro'

ROMA, 2 APR - "La Juve ha meritato di vincere e speriamo di rifarci con la Spal domenica. Mi dispiace per il finale, ma mi dispiace perché ho sentito troppi moralismi. Se quell'esultanza l'avesse fatta Bernardeschi lo stadio avrebbe reagito allo stesso modo''. Il presidente del Cagliari non ci sta e al termine del match perso con la Juve minimizza l'episodio dei buu razzisti a Kean polemizzando con lo studio di Sky sulla questione morale sollevata. ''La società - aggiunge Giulini a Sky - ha sempre condannato gli episodi di razzismo, ma la tifoseria avrebbe reagito sempre allo stesso modo. Kean ha sbagliato e me lo hanno detto anche i giocatori della Juve. Il Cagliari rifiuta le accuse di razzismo. Io ho sentito soprattutto dei fischi, sarebbero arrivati ugualmente a tutti gli altri giocatori. Se ci sono stati degli ululati sono da condannare".