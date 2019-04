Giochi 2026: Pellegrino, magari continuo

LIVIGNO (SONDRIO), 2 APR - Poter gareggiare in casa alle Olimpiadi di Milano e Cortina sarebbe ''uno stimolo talmente intenso'' che diventerebbe ''praticamente impossibile rinunciarci''. Federico Pellegrino, campione del mondo nella sprint ai Mondiali 2017 e argento olimpico a Pyeongchang 2018, promette di non attaccare gli sci da fondo al chiodo qualora l'Italia dovesse riuscire ad organizzare i Giochi del 2026. ''Sarebbe il mio fioretto - ammette Pellegrino, 28 anni, durante la Olympic Week di Livigno -, ho già fatto 10 stagioni di coppa e potrei pensare di arrivare a gareggiare ancora a 36 anni solo per un obiettivo così importante. Credo molto in questa candidatura, abbiamo montagne meravigliose e chiunque, turista o atleta, si trova sempre bene in Italia. E' un nostro punto di forza''.