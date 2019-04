Anteselva pronta a Olimpiadi sostenibili

BOLZANO, 2 APR - "Se l'Italia otterrà l'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, siamo pronti a fare la nostra parte affinché la parola d'ordine dei Giochi, buona parte dei quali si potrebbero disputare nel cuore delle Dolomiti patrimonio Unesco, sia la sostenibilità". Lo ha ribadito il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, al termine della visita della commissione di valutazione del Comitato olimpico internazionale che da ieri sino al 6 aprile è in tour nei luoghi della candidatura Milano-Cortina. Dopo aver visitato gli impianti ampezzani, la commissione ha raggiunto nella tarda mattinata l'Arena Alto Adige, ovvero lo stadio del biathlon di Anterselva, prima di proseguire verso il Trentino. "La commissione è rimasta molto colpita dallo straordinario know-how di Anterselva - ha detto Malagò - che non a caso ha ottenuto l'organizzazione dei Mondiali di biathlon del prossimo anno. Nonostante il livello della struttura sia altissimo, qua si continua ad investire per migliorare".