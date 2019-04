Lega Pro,Ghirelli,salviamo club virtuosi

ROMA, 2 APR - "E' stato un campionato terribile, penalizzante per i nostri club. Io sono perché si lenisca la situazione, e si decidano le riammissioni dei club virtuosi di Lega Pro che retrocederanno". Così il presidente della Lega della terza serie, Francesco Ghirelli, nel corso del Consiglio della Figc quando si è parlato di playoff e playout. "L'unico che può decidere in tal senso e darci luce verde è il presidente della lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia - ha detto ancora Ghirelli -. Se accedesse a tale proposta avrebbe la nostra riconoscenza a vita. So che su queste tematiche si discute in convivi e incontri, l'unico vero problema è che non si dice come veramente si possa decidere. Io l'ho fatto".