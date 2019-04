Golf:Chimenti,apertura Ryder al Colosseo

ROMA, 2 APR - "Francesco Molinari è un fenomeno, andrò ad Augusta per spingerlo al successo. Lotterà per la medaglia d'oro all'Olimpiade di Tokyo 2020 e la cerimonia della Ryder Cup 2022 si celebrerà in un luogo unico: il Colosseo". Franco Chimenti è il n.1 della Federazione Italiana Golf e colui che ha regalato a Roma, "quando nessuno ci credeva", il terzo evento sportivo più importante al mondo dopo Mondiali di calcio e Olimpiadi. "Tutti mi deridevano - racconta Chimenti -, invece il sogno è pronto a diventare realtà. Ci ho creduto da solo, fin dall'inizio. E' stato come scalare l'Everest e ora l'Italia può vantare una rassegna magica". Che avrà una cornice speciale: "La cerimonia di apertura della sfida Usa-Europa 2022 - svela Chimenti - avverrà all'Anfiteatro Flavio. E la buca 5 del Marco Simone si chiamerà proprio Colosseo". L'Italia punta a schierare in campo il 're' della Ryder 2018, 'Chicco' Molinari. "E' un campione assoluto. Ad Augusta cerca l'impresa? Non sarà facile, ma può farcela".