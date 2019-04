Nba, Hornets ancora ko, addio playoff

ROMA, 2 APR - Lotta serratissima in Nba per gli ultimi posti nei playoff. Nel turno di questa notte tutte le formazioni in corsa nella Eastern Conference hanno perso, e la classifica resta quindi congelata. Nell'ordine, sono andati ko i Detroit Pistons contro gli Indiana Pacers per 111-102, male anche i Nets sconfitti in casa da Milwaukee per 131-121. Battuta d'arresto nella corsa ai punti per i playoff anche per Miami, superata dai Boston Celtics per 110-105. A completare il quadro dei ko per le formazioni che aspirano alle Finals, c'è la sconfitta di Orlando Magic a opera dei Toronto Raptors per 121-109. Mentre per gli Hornets, battuti 111-102 da Utah Jazz è di fatto suonato l'arrivederci alla prossima stagione. Per conoscere i nomi delle ultime tre squadre a est che accedono ai playoff bisogna dunque ancora aspettare. Giochi già fatti invece nella Western Conference.