Varane comunica al Real di voler partire

ROMA, 1 APR - Il difensore centrale del Real Madrid, Rapahel Varane, campione del mondo con la maglia della Francia l'anno scorso in Russia, ha deciso di lasciare la capitale spagnola. Lo riferisce il programma Jugones, in onda su La Sexta, che assicura come il giocatore abbia già informato il club della propria decisione "irrevocabile" di lasciare il Bernabeu nel prossimo calciomercato. Una notizia che arriva dopo le voci apparse su L'Equipe in cui era stato anticipato che il giocatore aveva già manifestato il desiderio di lasciare la casa Blanca.