Lçuca Zidane non convince e prende 2 gol

ROMA, 1 APR - Esordio stagionale con gol (subiti) per Luca Zidane fra i pali del Real Madrid, nel posticipo della Liga andato in scena ieri sera, contro il fanalino di cosa Huesca (22 punti in 29 partite di campionato). 'Zizou' ha fatto esordire il figlio, scavalcando nelle gerarchie il costaricano Keylor Navas, al posto dell'indisponibile Thibaut Courtois. I 'blancos' hanno vinto 3-2, ma solo all'89' e grazie a Karim Benzema. Luca Zidane aveva già debuttato fra i pali del Real nella passata stagione, a Villarreal, e anche quella volta aveva subito 2 reti. Il futuro di Zidane junior dovrebbe tuttavia essere lontano dal Bernabeu: più probabile un prestito al Castilla, squadra di Segunda Division, ma appartenente sempre alla Casa reale. Nella prossima stagione, oltre a Courtois e Navas, tornerà dal prestito al Leganes anche un altro portiere, Lunin. Spazi chiusi, dunque.