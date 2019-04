Giochi 2026: Malagò "Governo più vicino"

VENEZIA, 1 APR - "Tra poco, con il sottosegretario, andiamo ad accogliere il presidente della commissione Cio Morariu, che arrivano a Venezia, da dove cominciamo il giro. Andiamo con spirito ottimistico, da sempre, fin dal primo giorno, com'è da mia natura e come ho sempre sottolineato. Penso che abbiamo fatto i compiti bene: non devo essere io a giudicare, dovranno essere loro. E' chiaro che è una visita importante, ma la squadra è pronta". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha anticipato così, al termine della conferenza stampa sui 150 anni della Federazione Ginnastica, l'appuntamento di questo pomeriggio a Venezia per la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali. "Non c'è ombra di dubbio: il Governo è estremamente più vicino al progetto e ne siamo felici".