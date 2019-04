Giochi '26: 'Sognando insieme' lo slogan

ROMA, 1 APR - "Sognando insieme", ecco lo slogan della candidatura olimpica di Milano-Cortina. I membri della commissione di valutazione del Cio, che comincerà oggi i suoi lavori, hanno trovato ad accoglierli al loro arrivo all'aeroporto di Venezia un grande schermo con il logo della candidatura e le due parole "Dreaming together" chiave del progetto italiano. Oggi la commissione comincerà la sua ispezione sulle sedi indicate per ospitare gli eventi e le gare, tirate a lucido perché il sogno diventi realtà.