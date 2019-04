Golf, Kisner vince il WGC Match Play

ROMA, 01 APR - Kevin Kisner vendica la sconfitta 2018 e conquista il WGC-Dell Technologies Match Play di golf battendo in finale per 3/2 il connazionale Matt Kuchar. "E' stato un torneo estenuante -il commento dell'americano- ma ora posso finalmente esultare: sono campione del mondo". A Austin, Texas, 3/o posto per Francesco Molinari, che vince nettamente (4/2) la sfida contro Lucas Bjerregaard e sale sul podio nel secondo evento 2019 del mini circuito mondiale. Primo trionfo in carriera in un torneo WGC per Kisner, 35enne del South Carolina, che passa dal 50/o al 25/o posto nel ranking, aggiudicandosi una borsa da 1.745.000 dollari e un posto nel Team Usa alla prossima Presidents Cup di Melbourne. Ancora un ottimo risultato per Molinari, ormai stabilmente tra i big. "Nel complesso - il bilancio del campione della Race to Dubai 2018 - è stata una settimana positiva. E' ovvio che ci sia un po' di amarezza ma penso di aver giocato sicuramente un buon torneo". E ora appuntamento al Masters Tournament.