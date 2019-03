Auto:Mondiale Wrc2 ad Adinolfi-Scattolin

ROMA, 31 MAR - Fabio Andolfi e Simone Scattolin, sulla Skoda Fabia R5 gommata Pirelli, hanno vinto il mondiale Wrc 2, al 62/o Tour de Corse di automobilismo. La prestazione dell'equipaggio tricolore è stata davvero di altissimo livello. "Sono davvero contento - ha detto, a fine gara, Andolfi - perché nella prima parte della tappa finale avevamo perso per soli 7 decimi la testa della classifica a favore del russo Gryazin, per un problema tecnico che ci aveva fatto perdere 30" e che poi abbiamo risolto in trasferimento. E così, nella power stage, siamo andati nettamente meglio, vincendo la prova". Il 25enne pilota di Aci team Italia è ora anche secondo nella classifica del Wrc 2, insieme a Guerra e Bonato, a quota 25 punti, alle spalle del leader del campionato, il norvegese Veiby, che di punti ne ha 40 punti.