Moto: Rossi, podio mi mancava da tanto

ROMA, 31 MAR - "Sono molto felice per me, il team e la Yamaha, perché da tanto non arrivavo sul podio. Abbiamo lavorato bene da venerdì, oggi ho girato come quando ero più giovane". Così Valentino Rossi dopo il secondo posto nel Gp d'Argentina. "Pensavo di avere più passo di Dovizioso, ma non era così; però, mentre gli stavo dietro, ho individuato due o tre punti dove potevo provarci e alla fine ho trovato il varco giusto per passarlo". Felice a metà, invece, il pilota della Ducati. "Sono felice per il podio, perché era questo il nostro obiettivo, ma non sono felice per come si sono comportate le gomme durante la gara - ha commentato Andrea Dovizioso -. Quando Valentino mi ha passato non sono riuscito a stargli dietro". Infine, solo entusiasmo e sorrisi per il trionfatore, Marc Marquez. "E' stata la giornata perfetta - ha dichiarato . Ero concentrato al massimo dopo un fine settimana tutto positivo. Sapevo che i mie punti forti erano i primi giri - ha spiegato - e così ho spinto al massimo".