Tennis: Federer trionfa a Miami,Isner ko

ROMA, 31 MAR - Trionfo di Roger Federer nel Miami Open, secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.45 dollari, che si è concluso stasera nell'Hard Rock Stadium. Il 37enne fuoriclasse di Basilea, n.5 dell'Atp e quarta testa di serie del torneo, ha calato il poker vincente in Florida - dopo i trionfi del 2005, 2006 e 2017 - superando per 6-1, 6-4, dopo un'1h03' di gioco, lo statunitense John Isner, n.9 del ranking mondiale e settimo favorito del seeding, nonché campione in carica. Dunque il campione svizzero aggiunge un'altra perla alla collezione di successi: diventano 101 i trofei nella sua bacheca, su 154 finali in carriera, delle quali 50 a livello di Masters 1000, con 28 trionfi.