F1: Bahrain, Leclerc perde la leadership

ROMA, 31 MAR - Sfortuna Ferrari nel Gp del Bahrain. Charles Leclerc, ampiamente in testa fino al 48/o giro di gara, lamenta improvvisamente problemi alla power unit e viene superato da Lewis Hamilton, che lo tallonava da vicino. Male anche Sebastian Vettel, che in precedenza era stato costretto a fermarsi quando era terzo per la perdita improvvisa dell'alettone anteriore, rientrando poi nelle retrovie.