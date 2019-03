F1: partenza ok, Vettel 'brucia' Leclerc

ROMA, 31 MAR - Sebastian Vettel, con la Ferrari, è in testa dopo il primo giro del Gp del Bahrain, seconda prova del mondiale di Formula 1. Il tedesco, scattato dalla prima fila, ha bruciato al via il compagno di squadra Charles Leclerc, che era in pole position. Nella bagarre delle prime curve, Valtteri Bottas con la Mercedes ha superato il monegasco, il quale però ha subito reagito, riprendendosi il secondo posto. Dietro alle due Rosse, entrambe le Mercedes, con Lewis Hamilton davanti a Bottas.