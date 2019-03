F2: Ghiotto vince in Bahrain

ROMA, 31 MAR - Luca Ghiotto ha vinto la gara di F2 sul circuito del Bahrain. Il pilota di Arzignano si è così portato in testa alla classifica generale. Sesto posto per Mick Schumacher, beffato nel finale da Louis Deletraz. Il tedesco della Prema, scattato dalla pole, è riuscito a mantenere il comando al via nonostante una partenza non perfetta, ma la pressione di piloti ben più esperti come Ghiotto, Sette Camara e Latifi, lo hanno fatto ben presto retrocedere in classifica. Prossimo appuntamento 26-28 aprile a Baku, in Azerbaigian.