Gp Argentina: warm up, è sempre Marquez

ROMA, 31 MAR - Marc Marquez, pole man del Gp d'Argentina, si conferma il più veloce anche nel warm up che precede la gara (al via alle 20 italiane), chiudendo il miglior tempo in 1'39''096. In una fotocopia della prima fila della griglia, subito dietro a lui si sono piazzati Maverick Vinales (Yamaha), staccato 126 millesimi, e Andrea Dovizioso (Ducati), a 242 millesimi. Più indietro, a circa mezzo secondo, la Yamaha di Franco Morbidelli, la Ducati di Danilo Petrucci e la M1 di Valentino Rossi.