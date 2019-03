Roma-Napoli: De Rossi titolare

ROMA, 31 MAR - Manolas e De Rossi titolari, Zaniolo in panchina, e squadra schierata col 4-2-3-1 con Cristante trequartista in supporto a Schick, Perotti e Dzeko. Queste le scelte in casa Roma per l'impegno dell'Olimpico col Napoli. Le novità di Ranieri sono quindi sia negli uomini sia nel modulo tattico. Nessuna sorpresa invece nel Napoli di Ancelotti che scenderà in campo col 4-4-2, con Callejon e Verdi esterni, e in attacco la coppia formata da Milik e Mertens.