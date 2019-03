Calcio, Parma ricorda tifoso morto

PARMA, 31 MAR - Con una coreografia che ha coperto tutta la curva nord ed un mazzo di fiori deposto sotto lo stesso settore dal capitano del Parma Bruno Alves, i tifosi gialloblù e la società hanno ricordato, prima della partita con l'Atalanta, Matteo Bagnaresi, ultras travolto e ucciso da un pullman nell'area di servizio Crocetta in provincia di Asti il 30 marzo del 2008. Il ragazzo stava andando a Torino per seguire la sfida di campionato fra Juventus e Parma, poi sospesa proprio per il tragico lutto. In suo ricordo è stata creata una Fondazione che si impegna sul fronte dell'aiuto alle persone in difficoltà ed è stato intitolata la curva nord del Tardini, settore riservato alla tifoseria più calda del club emiliano.