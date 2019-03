Juve: Kean 'giusto atteggiamento

TORINO, 31 MAR - "Felice di essere tornato con il giusto atteggiamento e con una bella vittoria". Moise Kean si gode il suo gran momento di forma festeggiando su Instagram il terzo gol consecutivo, dopo i due realizzati con la maglia azzurra. Una rete che ha permesso alla Juventus di risolvere il rebus Empoli e al centravanti di raggiungere quota tre gol in campionato. "Fondamentale tornare alla vittoria dopo la sosta" è la considerazione di Leonardo Spinazzola, entrato a partita in corso al posto del fischiato Alex Sandro: "Adesso subito testa a martedì" ha concluso il suo post sui social, giorno in cui i bianconeri affronteranno il Cagliari. "Non è mai facile ripartire" ha esordito Bonucci nel suo messaggio affidato ai social: "Sappiamo di non aver fatto un grande primo tempo ma stasera era importante vincere e lo abbiamo fatto".