WGC Match Play, Molinari in semifinale

ROMA, 30 MAR - Francesco Molinari in Texas travolge anche Kevin Na per 6/5 e vola alle semifinali del WGC-Dell Match Play dove affronterà un altro statunitense, Kevin Kisner, che ha vinto il confronto col sudafricano Louis Oosthuizen (2/1). "Ho giocato benissimo - ammette Molinari -, mostrando un gioco solido in ogni parte del campo, in particolare sul green. Sono ovviamente soddisfatto".