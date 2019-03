Icardi: conciliatore "Io non informato"

ROMA, 30 MAR - "Icardi dal giorno del suo rientro si é messo a disposizione della squadra, con professionalità, seguendo i passaggi da me convenuti nell'interesse dell'Inter e del giocatore con l'ad,Beppe Marotta, e anche con il presidente, Steven Zhang. La decisione di non convocare Icardi non mi è stata anticipata e non conoscendone le motivazioni non posso commentarla". L'avvocato Paolo Nicoletti, consulente incaricato di trovare una soluzione condivisa dalle parti, al telefono con l'ANSA manifesta sorpresa per la piega presa dalla vicenda. "Ho sentito giornalmente Beppe Marotta - aggiunge solo l'avvocato Nicoletti - che mi ha sempre comunicato che tutto procedeva positivamente".