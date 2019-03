Golf: WGC Match Play, Molinari ai quarti

ROMA, 30 MAR - In Texas Francesco Molinari è inarrestabile. Nel WGC-Dell Technologies Match Play l'azzurro agli ottavi di finale travolge anche Paul Casey (5/4 il risultato) e vola ai quarti, dove incontrerà l'americano Kevin Na, che ha sconfitto (2 up) il campione olimpico Justin Rose. Ad Austin Molinari cala il poker e supera agevolmente il britannico. Il match dura appena quattordici buche, con il campione della Race to Dubai 2018 protagonista di una gara bogey-free, caratterizzata da quattro birdie. Il piemontese è pronto a tornare subito sul percorso dell'Austin CC per affrontare Na, che a sorpresa ha superato, dopo una grande rimonta, il numero due mondiale: Rose. Con Molinari sogna anche Tiger Woods. L'asso californiano batte nel big match Rory McIlroy (2/1) grazie a una prova super. E ora "Big Cat" affronterà il danese Lucas Bjerregaard, vittorioso contro lo svedese Henrik Stenson (3/2).