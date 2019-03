Ronaldo in piscina, "lavoro per ripresa"

TORINO, 30 MAR - Poco prima dell'inizio di Juventus-Empoli, che è costretto a saltare per l'infortunio patito con la nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo ha pubblicato un video del suo allenamento in piscina. "Lavorando sodo per la mia ripresa", scrive CR7 su Instagram. Le bracciate di Ronaldo con i pesi alla caviglie hanno naturalmente raccolto la consueta messe di visualizzazioni, quasi 5 milioni in due ore.