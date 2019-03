Udinese-Genoa 2-0

ROMA, 30 MAR - Tre punti pesanti in chiave salvezza per l'Udinese che ha battuto Genoa 2-0 in uno degli anticipi della 29/a giornata del campionato di serie A. Tudor festeggia con una vittoria il ritorno sulla panchina dei friulani che vanno in vantaggio dopo appena quattro minuti con Okaka, il raddoppio, nella ripresa, porta invece la firma di Mandragora, a segno al 16'.