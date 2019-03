Atletica: Mondiali cross,è oro Uganda

ROMA, 30 MAR - Ai Mondiali di corsa campestre ad Aarhus, in Danimarca, tutti i nove titoli in palio vanno in Africa, con l'Etiopia in testa al medagliere a quota 5 ori. Ma nella gara senior maschile c'è il primo storico successo dell'Uganda che fa doppietta con Joshua Cheptegei davanti a Jacob Kiplimo, e trionfa anche a squadre. Battuto il keniano Geoffrey Kamworor, campione uscente a cui non riesce il tris e che si deve accontentare del bronzo. La keniana Hellen Obiri diventa invece la prima donna a vincere l'oro iridato su ogni terreno: pista all'aperto, indoor e ora anche cross. Alle sue spalle Dera Dida e Letesenbet Gidey che portano al vertice il team etiope. Nella gara maschile under 20 oro all'etiope Milkesa Mengesha mentre in quella femminile vince al fotofinish la rappresentante del Kenya Beatrice Chebet, davanti alle etiopi Alemitu Tariku e Tsigie Gebreselama. L'azzurra Nadia Battocletti è 23/a e prima delle europee.