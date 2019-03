Rugby: maglia 'spaziale' a Museo Artena

ARTENA (ROMA), 30 MAR - E'avvenuta la consegna a Il Museo del Rugby "Fango e Sudore" di Artena della maglia azzurra della Nazionale indossata dall'astronauta Luca Parmitano durante la missione "Volare" nel 2013. Si tratta della prima e unica maglia da rugby che ha viaggiato nello spazio. Indossando quella maglia, nel novembre del 2013, Parmitano si collegò dalla Stazione Spaziale Internazionale in orbita attorno alla Terra, dov'è rimasto per 166 giorni, allo stadio di Torino per dare "il calcio d'inizio" del test match Italia-Australia. A dare l'impulso è stato lo stesso astronauta che, spinto dalla grande passione per il rugby, ha voluto donare la maglia al museo. La consegna della maglia "spaziale" al Presidente della Fondazione "Il Museo del Rugby, Fango e Sudore", Corrado Mattoccia, avvenuta alla presenza del Presidente della Federugby, Alfredo Gavazzi, e all'Assessore alla Cultura del Comune di Artena, Lara Caschera, è stata effettuata da Francesco Rea, portavoce dell'Agenzia Spaziale.