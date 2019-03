Golf: Hero Indian,è sfida Suri-Shinkwin

ROMA, 30 MAR - Nell'Hero Indian Open è testa a testa tra Julian Suri e Callum Shinkwin. A Nuova Delhi, nel torneo dell'European Tour, l'americano con 205 (-11) colpi è stato raggiunto in vetta dal britannico. E a un round dal termine della rassegna i due leader hanno due lunghezze di vantaggio sul giapponese Masahiro Kawamura (terzo con 207, -9). Quarta piazza per lo scozzese Stephen Gallacher (208, -8). Sul percorso del DLF G&CC è invece 15/o l'azzurro Lorenzo Gagli (213, -3). Stesso score per l'indiano Shubhankar Sharma, lo spagnolo Nacho Elvira, il thailandese Prome Meesawat, l'inglese Ashley Chester e il francese Victor Buisson. In India guadagna cinque posizioni Andrea Pavan. Il player capitolino è ora 27/o (215, -1) davanti a Nino Bertasio (54/o con 218, +2). E ora il rush finale. Con Suri che insegue il secondo titolo sul massimo circuito continentale e Shinkwin che proverà invece a realizzare il sogno legato alla prima vittoria tra i big.