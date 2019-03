F1:libere Bahrain,dominio Leclerc-Vettel

ROMA, 30 MAR - Ottimi auspici in casa Ferrari dalle terze libere del gran premio del Bahrain, che precedono le qualifiche. Charles Leclerc ha chiuso la sessione con il miglior tempo (1'29"569), seguito dal compagno di squadra Sebastian Vettel (+0.169 millesimi). Subito dietro le Mercedes, ma con distacchi pesanti: Lewis Hamilton è terzo a +0.756, Valtteri Bottas quarto a +0.820. Il che lascia supporre che le frecce d'argento si siano un po' "nascoste" per cercare di cogliere di sorpresa gli avversari al momento della pole. Quinto tempo per la Haas di Romain Grosjean (+1"249), sesto per la Renault di Niko Ulkenberg (+1"341). Settima è la McLaren di Lando Norris (+1"386). Chiudono la top-ten la Red Bull di Max Verstappen, la McLaren di Carlos Sainz Jr e la Toro Rosso di Daniil Kvyat.